„Из Китай с Павел": На разходка в непознатия Синдзян

Новият епизод на „Из Китай с Павел" ни отвежда в непознатия Синдзян-уйгурски автономен регион, който се намира в северозападната част на Китай. Синдзян обхваща около една шеста от общата територия на страната или повече от 1 милион и 600 хиляди кв. км. Температурите през зимата са доста ниски, а по време на пътешествието на Павел Гълъбов тук беше от - 15 до - 24 градуса.

Синдзян е известен и с това, че на неговата територия живеят голям брой етноси, сред тях са уйгурите, ханците, хуейците, казахите, киргизите и монголците, руснаците и татарите. Голяма част от населението са мюсюлмани, което се отразява много силно в регионалната кухня, която Павел с удоволствие дегустира.

В този епизод ще видим главния град Урумчи и Синдзянския агрикултурен експо парк, в който има множество оранжерии. В тях се отглеждат зеленчуци, плодове и дори тропически растения.

Пригответе се за един смразяващ епизод на КМГ, който ще ви покаже истинското лице на Синдзян. Приятно гледане!