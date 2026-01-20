ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха 641 души при акция за наркотици в Измир

Иззети наркотици

Операция срещу разпространението на наркотици в турския град Измир доведе до задържането на 641 души, съобщи министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая в изявление, излъчвано на живо в социалните мрежи. Той определи операцията като най-всеобхватната в историята на Турция.

В нея са взели участие 4500 полицаи, 956 екипа и осем полицейски кучета, които са специално обучени да откриват наркотици. При осъществяването на операцията екипите са влезли едновременно на 608 адреса в 14 общини на окръг Измир.

„В продължение на четири месеца екипите ни наблюдаваха къде влизат и излизат заподозрените, с кого осъществяват контакт, по какъв начин раздават отровата. Въз основа на информацията, която събрахме, вчера на зазоряване започнахме операцията", разказа Али Йерликая.

Министърът на вътрешните работи заяви, че страната е обявила война на разпространението на наркотици, а при 95 процента от случаите съдът оставя в ареста задържаните.

„Борбата с наркотиците не е само въпрос на вътрешна сигурност, а е свързана и с международната сигурност", заяви Йерликая.

Вътрешният министър представи също така статистика за задържаните при операции срещу разпространението на наркотици в Турция. Според данните през 2025 г. са задържани 43 524 души, а от началото на съставянето на настоящото правителство през 2023 г. те са 100 509, пише БТА.

