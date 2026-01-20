ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдийка, състезател и майка му се сбиха на Държавн...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22125038 www.24chasa.bg

Камчатка е парализирана от най-силния от 60 години насам снеговалеж (Видео, снимки)

9644
Снеговалежите парализираха Камчатка Снимка: Екс/ @accuweather

Най-силният от 60 години насам снеговалеж на Камчатка парализира живота на полуострова в руския Далечен изток.

Само през първата половина на януари се е образувала снежна покривка над 2 метра, след като през декември са се натрупали на места до 3,7 метра.

Кадри на Ройтерс показват улици с преспи, високи няколко метра, затънали автомобили и хора, които разчистват пътеки до домовете си.Най-силният от 60 години насам снеговалеж на Камчатка парализира живота на полуострова в руския Далечен изток.

Само през първата половина на януари се е образувала снежна покривка над 2 метра, след като през декември са се натрупали на места до 3,7 метра.

Кадри на Ройтерс показват улици с преспи, високи няколко метра, затънали автомобили и хора, които разчистват пътеки до домовете си.

Снеговалежите парализираха Камчатка Снимка: Екс/ @accuweather

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Димитър Коцев: На 20 гониш Оскар. После гониш кръвно и здрава простата