Камчатка е парализирана от най-силния от 60 години насам снеговалеж (Видео, снимки)

Кадри на Ройтерс показват улици с преспи, високи няколко метра, затънали автомобили и хора, които разчистват пътеки до домовете си.Най-силният от 60 години насам снеговалеж на Камчатка парализира живота на полуострова в руския Далечен изток.
Само през първата половина на януари се е образувала снежна покривка над 2 метра, след като през декември са се натрупали на места до 3,7 метра.
Кадри на Ройтерс показват улици с преспи, високи няколко метра, затънали автомобили и хора, които разчистват пътеки до домовете си.
