ЕК следи внимателно развитието на чатбота „Грок“ заради разголените дийпфейк изображения

Европейската комисия (ЕК) следи внимателно развитието на чатбота с изкуствен интелект „Грок" (Grok), каза заместник-председателят ѝ Хена Виркунен на днешното заседание на Европейския парламент в Страсбург.

Изявлението на Комисията е свързано с борбата с фалшивите изображения, създадени с изкуствен интелект (ИИ), и сексуалната експлоатация в социалните медии. Грок е чатбот на социалната платформа „Eкс" (X), собственост на Илон Мъск.

Споделянето без съгласие на визуални образи със сексуално съдържание е нарушение на основни права. Този тип злоупотреби не са нови, но ИИ значително ги ускори. С ИИ всеки може да създаде изключително реалистични сексуални образи на когото и да било, без неговото съгласие, и да ги разпространи, коментира Виркунен. На европейско равнище може да реагираме на тези опасности чрез управлението на платформите, Акта за цифровите услуги, както и наказателното право, каза още Хена Виркунен.

ЕК обяви в началото на месеца, че споделянето в „Екс" на изображения на разголени жени и деца е в разрез със закона. Комисията е решила да удължи изпратената миналата година до „Екс" заповед за съхранение на данни, която се отнасяше до алгоритми и разпространение на незаконно съдържание в социалната мрежа, съобщи тогава говорителят на ЕК Томас Рение.

На 15 януари от „Екс" съобщиха, че „Грок" вече няма да може да редактира изображения на реални хора по начин, който ги показва разголени или в сексапилни дрехи на места, където подобно съдържание е забранено от закона.