40 станаха жертвите след дерайлирането на два влака в Испания , издирват още тела

Четиридесет души са загинали, а 39 остават в болница, след сблъсъка и дерайлирането на два влака близо до испанския град Адамус, провинция Кордоба, автономна област Андалусия, а спасителите продължават да търсят оцелели, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА.

Инцидентът е станал в неделя, след като влак на компанията оператор „Ирио" (Iryo), пътуващ от Малага за Мадрид, е дерайлирал и се е сблъскал с влак на „Ренфе Алвиа" (Renfe Alvia), пътуващ в обратна посока между Мадрид и Уелва.

В допълнение към загиналите и все още хоспитализираните, последните данни към 2 часа тази сутрин показват, че 13 души, включително дете, са в отделението за интензивно лечение, но животът им не е в опасност, според Хуанма Морено, президент на регионалното правителство на Андалусия.

Броят на загиналите все още не е окончателен, тъй като продължава издирването на тела в два вагона от влака на „Ренфе", които са паднали от 4-метров насип.

Според последна информация, предоставена на EФE от здравното министерство на регионалното правителство на Андалусия, на общо 122 души е оказана медицинска помощ - 117 възрастни и пет деца.

Институтът по съдебна медицина в Кордоба вече е получил телата на 37 починали, а съдебни експерти са извършили 23 аутопсии. Освен това досега са подадени над 40 сигнала за изчезнали хора.

Разкрита е самоличността на някои от загиналите, например журналистът Оскар Торо и фотографката Мария Клаус от Уелва, както и служител на Националната полиция, назначен в Имиграционната бригада в Мадрид.

За да ускори процеса на идентификация, Гражданската гвардия е създала пунктове за събиране на ДНК в Мадрид, Кордоба, Севиля, Уелва и Гранада за близките членове на семействата на жертвите. Съдебни експерти от шест провинции са мобилизирани за изваждането на телата и за аутопсиите, а голям екип от психолози е на разположение, за да подкрепи семействата на жертвите.