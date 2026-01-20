ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Доналд Тръмп: Еманюел Макрон предложи среща между страните от Г-7, Русия и Дания

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и френският президент Еманюел Макрон по време на 80-тото Общо събрание на ООН. СНИМКА: РОЙТЕРС

Френският президент Еманюел Макрон предложи в Париж да се състои среща между страните от Г-7, Русия и Дания, заяви днес американският му колега Доналд Тръмп, цитиран от ДПА и БТА.

Тръмп публикува в социалната си мрежа "Трут Соушъл" текстови съобщения между него и Макрон, в които френският президент прави предложението си.

Макрон повдига въпроса за исканията на Тръмп да придобие Гренландия от Дания. "Не разбирам какво правите в Гренландия", пише френският президент. След това Макрон предлага да се организира среща с участието на страните от Г-7, Русия, Украйна и Сирия в четвъртък следобед в Париж. Макрон също така се обръща към Тръмп с покана за вечеря след срещата.

Американският президент е очакван в Европа, за да участва в Световния икономически форум в Давос.

