60 блокади в Гърция решават съдбата на протестите след неуспешните преговори

Днес е ключов ден за земеделските протести в Гърция. След вчерашната среща в „Максимос" между делегацията на фермерите и премиера Кириакос Мицотакис, фокусът се измества към над 60-те блокади в цялата страна. В цялата страна провеждат извънредни общи събрания, за да решат дали да преминат към безпрецедентна ескалация на протестите.

Напрежението в земеделския сектор в Гърция остава високо, след като вчерашните преговори не доведоха до консенсус. Ризос Марудас, лидер на фермерите от Лариса, изрази недоволство на сектора от предложените от правителството мерки.

Според Марудас срещата не е дала конкретни и финансово обосновани решения на критичните проблеми, пред които са изправени земеделците. Фермерите настояват за намаляване на производствените разходи чрез по-ниски цени на аграрното дизелово гориво, намаляване на цената на електроенергията и преразглеждане на Новата обща селскостопанска политика (ОСП).

След неуспешната среща се очаква фермерите в Тесалия и цяла Гърция да засилят блокадите по пътищата. Решението за по-нататъшните действия ще бъде взето на общи събрания на местните асоциации в следващите часове.

Резултатите от гласуванията на всички блокади се очаква да бъдат обобщени в късния следобед. Ако преобладава мнението за ескалация, Гърция може да се окаже изправена пред блокирана транспортна система още в рамките на тази седмица.

От кабинета подчертаха, че бюджетните възможности са ограничени, но предлагат пакет от облекчения, който според фермерите е крайно недостатъчен за оцеляването на сектора.