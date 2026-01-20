ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

Руска атака с дронове причини щети по енергийната и жилищната инфраструктура в Одеска област

Украински военни свалят руска ракета по време на руската атака срещу Украйна в Киев. СНИМКА: РОЙТЕРС

Руска атака с дронове причини тази сутрин щети по енергийната и жилищната инфраструктура в Одеска област, съобщи председателят на Одеската военна администрация Олег Кипер.

"Рано сутринта руснаците за пореден път атакуваха гражданската инфраструктура на Одеска област. Ударите бяха нанесени по жилищни райони и енергийни съоръжения", информира областният управител.

Дрон порази многоетажна жилищна сграда в град Черноморск. Има щети по фасадата и прозорците на сградата. Няма данни за жертви.

Щети по обект от енергийната инфраструктура са регистрирани и в Одески район.

Аварийните и комунални служби отстраняват последиците от удара на терен.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгородднестровски район, пише БТА.

