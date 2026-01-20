Година след завръщането си в Белия дом Тръмп упражнява изпълнителната власт с малко ограничения

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отбелязва днес първата годишнина от завръщането си в Белия дом след шокираща политическа кампания. За тази една година Тръмп увеличи президентските правомощия и преобрази отношенията на Америка с останалия свят. С настъпването на втората си година на власт той изглежда все по-малко ограничаван, като води политика, която задълбочава разделението в страната, пише в анализ Ройтерс, цитирана от БТА.

През последните седмици Тръмп нареди по-агресивна федерална акция срещу нелегалната имиграция в Минесота, която доведе до застрелването на невъоръжена жена шофьор от федерален агент, наблюдаваше дръзката военна акция във Венецуела за залавянето на президента Николас Мадуро, възроди спорния си план да завземе Гренландия, заплаши да бомбардира Иран и отхвърли опасенията относно наказателното разследване срещу председателя на Федералния резерв Джером Пауъл.

"Не ме интересува", каза Тръмп пред Ройтерс в интервю в Овалния кабинет миналата седмица, когато беше попитан за потенциалните икономически последствия от разследването срещу Пауъл. В интервю за "Ню Йорк таймс" на 7 януари Тръмп заяви, че единственият контрол върху него като върховен главнокомандващ за започване на военни удари в чужбина е „моят собствен морал".

Като цяло, коментарите на Тръмп подчертават неговата представа за президентството, в което той е ограничен главно от собствената си преценка, а не от институционални ограничения.

Анна Кели, говорителка на Белия дом, заяви, че Тръмп действа интуитивно в дипломацията и че той взема всички решения обмислено.

Но тя добави, че той запазва всички опции на масата и реши да изпрати американската армия във Венецуела, за да залови Мадуро, и да бомбардира три ирански ядрени съоръжения миналата година, "след като и двете страни не успяха да преговарят сериозно".

Когато Тръмп триумфално се завърна в Белия дом на 20 януари 2025 г. за втори мандат, той обеща да преобрази икономиката, федералната бюрокрация, имиграционната политика и голяма част от културния живот на САЩ. Той изпълни голяма част от тази програма, превръщайки се в един от най-влиятелните президенти в съвременната история на САЩ.

Както всички президенти на САЩ, които не могат да се кандидатират за още един мандат, Тръмп се сблъсква с почти неизбежното намаляване на властта си през втората си година.

Той остава дълбоко непопулярна фигура: все повече американци са недоволни от начина, по който се справя с икономиката, и изразяват загриженост относно приоритетите му. Но мненията са дълбоко поляризирани и той все още се радва на значителна подкрепа сред основните си поддръжници.

Рейтингът на одобрение на Тръмп е 41% според проучване на Ройтерс/Ипсос, проведено миналата седмица, като 58% от възрастните американци не одобряват работата му. Този процент е нисък за американските президенти като цяло, но не е най-ниският за втория мандат на Тръмп.

"Пълното незачитане от страна на Тръмп на върховенството на закона или основните механизми за контрол и баланс е направило американците по-малко сигурни във всички области", каза демократичният стратег Алекс Флойд, добавяйки, че избирателите биха могли да накажат републиканците за това , което той описа като "необуздано поведение".

В интервюто си пред Ройтерс Тръмп призна, че има опасност републиканците да загубят контрола над Конгреса на изборите през ноември, като заяви, че историята не е благосклонна към партията на президента на междинните избори. По-рано той призова законодателите републиканци да се борят за запазване на контрола над Конгреса, в противен случай новоизбраното мнозинство на демократите в Камарата на представителите ще го подведе под импийчмънт за трети път.

Когато Ройтерс го попита за притесненията на американците относно високите цени – най-важният въпрос за избирателите преди изборите – Тръмп повтори твърдението си, че икономиката е "най-силната" в историята, въпреки данните, показващи упорито висока инфлация.

През последните седмици Тръмп се опита да отговори на опасенията относно разходите за живот в речи и с други действия, но усложни тези усилия, като едновременно с това нарече въпроса за достъпността "измислица" на демократите.

Най-могъщият президент от 1930 г.

През първата си година след завръщането в Белия дом Тръмп намали броя на федералните цивилни служители, разформирова и закри правителствени агенции, съкрати хуманитарната помощ за чужди страни, нареди мащабни рейдове срещу имигранти и депортации и изпрати войски от Националната гвардия в градове, управлявани от демократите.

Той също така предизвика търговски войни, като наложи мита върху стоки от повечето страни, прие мащабен закон за намаляване на данъците и разходите, преследва по съдебен път политическите си врагове, отмени или ограничи достъпа до някои ваксини и атакува университети, адвокатски кантори и медии.

Въпреки обещанието си да сложи край на войната на Русия в Украйна още в първия ден от встъпването си в длъжност, Тръмп не е постигнал особен напредък по отношение на мирното споразумение, като в същото време твърди, че е сложил край на осем войни, твърдение, което се оспорва широко, предвид продължаващите конфликти в няколко от тези горещи точки.

Всички съвременни президенти са се стремили да разширят президентските си правомощия, но през изминалата година Тръмп увеличи изпълнителната власт с темпове, които рядко са се наблюдавали досега, казват историци и анализатори.

Той е постигнал това чрез укази и декларации за извънредно положение, които прехвърлиха вземането на решения от Конгреса към Белия дом.

Консервативното мнозинство във Върховния съд на САЩ в голямата си част стои на страната на Тръмп, а контролираният от републиканците Конгрес не е направил много, за да му попречи. И за разлика от първия си мандат, Тръмп има пълен контрол над кабинета си, който е пълен с лоялни към него хора.

Тимоти Нафтали - историк, специалист по президентите на САЩ - каза, че Тръмп е упражнявал властта с по-малко ограничения през втория си мандат, отколкото всеки друг президент след Франклин Рузвелт.

През първите години от мандата си в Белия дом (1933 - 1945 г.) Рузвелт, президент от Демократическата партия, се е ползвал с голямо мнозинство в Конгреса, който прие по-голямата част от вътрешната му програма за разширяване на правителството с малка съпротива. Той се радваше и на значителна подкрепа от страна на обществеността за усилията си да се справи с Голямата депресия и се сблъска с разединена републиканска опозиция.

Анализатори и партийни стратези казват, че трудността за Тръмп при убеждаването на избирателите, че разбира техните проблеми с високите разходи за живот, може може да накара някои републикански законодатели да се дистанцират в опит да защитят местата си през ноември.

Помощниците му казват, че Тръмп ще пътува често през тази година, за да популяризира икономическата си програма и да се опита да убеди избирателите, че има план за намаляване на високите цени, въпреки че няма да се явява на избори през ноември.

Отнасящите се до икономиката негови речи през последните седмици обаче често са неясни и нефокусирани, а той продължава да насочва голяма част от вниманието си към външната политика, което е липса на дисциплина в посланията и тревожи някои републикански стратези и кандидати.