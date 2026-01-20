Превозвачи от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина готвят протест с блокади на границите

Представители на сдруженията на превозвачите на товари в международния автомобилен транспорт от Сърбия, Черна гора и Босна и Херцеговина обявиха протест на граничните пунктове със съседните страни от Шенгенското пространство за 26 януари, заради ограничаването на престоя на професионалните шофьори в тези страни до най-много 90 дни в рамките на шест месеца (около 180 дни), съобщи черногорското издание "Виести", цитирано от БТА.

Сдруженията обявиха, че протестът ще продължи, докато проблемът не бъде решен.

Целта на протеста е да се обърне внимание на дългосрочните последици, които ще понесе икономиката не само на страните, които не са обхванати от това споразумение, но и на страните от Европейския съюз, които са подписали споразумението, когато новото правило Вход/Изход (EES) 90/180, въведено в началото на октомври 2025 година, започне да се прилага стриктно от 10 април тази година.

Неджо Мандич от Сдружението на превозвачите в Сърбия каза, че „последиците от това правило все още не са се проявили напълно, но ще бъдат катастрофални за икономиката и населението, когато на 10 април изтече пробният период и започне стриктното му прилагане".

„Предупреждавахме с години за последиците от приближаването на Шенгенското пространство до нашите граници. Когато започна прилагането на правилото EES, започнаха по-чести проверки, но тези, които предупреждавахме за последиците, не направиха нищо, на нашите писма отговаряха, че нямат проблем с транспорта", каза Мандич.

Той добави, че повечето големи фирми имат централи в ЕС и че сдруженията на превозвачите са сигурни, че имат възможност да защитят интересите си пред Европейската комисия.

Той припомни, че Шенгенското споразумение за свободно движение на стоки и капитали е подписано през 1985 година и че броят на страните се е увеличил от пет на 29 и „споразумението вече е стигнало до границите на страните на Балканите".

„Идеята на Шенгенското споразумение да улесни движението на стоки и капитали се е превърнала в своята противоположност и сега затруднява работата на транспортните фирми, защото приравнява професионалните шофьори с всички останали пътници и с времето на престоя им в тези страни", каза Мандич.

Той подчерта, че „е дошло време за допълване на Шенгенското споразумение" и „транспортните фирми предлагат ЕК и експертите до края на март тази година да намерят решение, а дотогава професионалните шофьори да се третират като гранични работници, които не подлежат на отчитане и на правилото EES".

Той добави, че според новото правило професионалните шофьори от 90 разрешени дни престой в страните от Шенген реално могат да използват само десет дни на месец, защото всяко излизане, дори и за една минута след 12 часа, се брои за цял ден.

Освен това, каза той, шофьорите трябва да спазват времето за почивка по време на път, а също така губят време в чакане на границите, така че реално могат да работят само около десет дни в месеца.

Той предупреди, че ако се забрани на фирмите от страни извън Шенгенското споразумение да превозват стоки в тези страни, техните фирми няма да идват на Балканите заради задръстванията по границите, а и транспортните разходи ще се увеличат.

Представителят на Сдружението на международните превозвачи на товари от Черна гора Джордже Лешняк каза, че тяхното сдружение се е присъединило към протеста на превозвачите от Сърбия и Босна и Херцеговина, защото са се обърнали към своето правителство, което им е отговорило, че този проблем за Черна гора не съществува, тъй като страната се приближава към влизане в ЕС.