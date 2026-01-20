Съветът на ООН по правата на човека ще има извънредно заседание за Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Иранската прокуратура обяви, че започва нови дела срещу личности от света на спорта и културата, подкрепили масовите протести в страната, предаде ДПА, като се позоваха на местни медии.

Агенцията определя това като продължаване на репресиите срещу поддръжниците на протестното движение.

Прокуратурата в Техеран е започнала 15 нови съдебни производства срещу известни личности, съобщи днес иранското държавно радио и телевизия (ИРИБ). Освен това са повдигнати обвинения срещу 10 подписали солидарна декларация, публикувана от представители на филмовата индустрия.

ИРИБ съобщи, че поне 60 кафенета също са под разследване за предполагаемо разпространяване на призиви в подкрепа на протести в нощите на 8 и 9 януари, когато репресиите на властите срещу демонстрантите се засилиха.

Прокурори определиха предполагаемите съобщения като „терористични призиви" и казаха, че ще държат собствениците на кафенетата отговорни за последствията от безредиците.

Хиляди хора са били убити през двете нощи на безредици според активисти и правозащитни групи, отбелязва ДПА.

Вчера началникът на иранската полиция генерал Ахмад Реза Радан отправи ултиматум към протестиращите, като призова младите хора, които са били „неволно замесени в бунтовете", да се предадат на властите в срок от три дни, уверявайки, че след това ще бъдат третирани „по-снизходително". Тези, които не го направят, обаче ще бъдат третирани като „войници на врага", каза той.

Съветът на ООН по правата на човека междувременно ще се събере на извънредно заседание по въпроса за Иран през следващите дни, става ясно от документ, публикуван днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Инициаторите на срещата имат за цел да бъде обсъдено „тревожното насилие", използвано срещу протестиращите.

Представител на иранските власти заяви, че са потвърдени най-малко 5000 смъртни случая по време на протестите, които са най-големите в страната от 2022 г.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк осъди репресиите срещу протестиращите иранци.