Русия обяви, че е нанесла масирани удари по военни обекти в Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Русия каза днес, че е нанесла масирани удари по военни заводи в Украйна, както и по енергийни и транспортни обекти, използвани от украинската армия, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"В отговор на терористическите атаки на Украйна срещу граждански обекти на територията на Русия тази нощ Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха масивен удар с високоточни оръжия с голям обсег на действие с наземно и въздушно базиране, както и с ударни безпилотни летателни апарати", пише в изявление на Министерството на отбраната на Руската федерация.

В текста се посочва, руските сили са атакували военни заводи, енергийни и транспортни обекти, използвани от украинската армия, складове за боеприпаси и цехове за производство на дронове с голям обсег на действие.

"Целите на удара са постигнати. Всички определени обекти са поразени", добавя Министерството на отбраната на Руската федерация.

Междувременно Кремъл заяви, че специалният пратеник на руския президент Владимир Путин за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев може да предаде на САЩ информация за мирния процес в Украйна.

Дмитриев днес пристигна в Давос, където се провежда Световния икономически форум. По-рано журналистът от "Аксиос" Барак Равид оповести информацията, че в Давос Дмитриев ще се срещне със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф и със зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, за да обсъдят мирния план на САЩ за Украйна.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза, цитиран от Ройтерс, че Русия цени получаването на информация за текущите дискусии за Украйна между представители на САЩ, Европа и Киев.