Северно сияние озари небето над Румъния

Северно сияние с голяма интензивност беше наблюдавано през изминалата нощ в по-голямата част от Румъния, предават местните медии. Под заглавия като „Цветен спектакъл в небето", „Балетът на северното сияние", „Зрелищно светлинно шоу", те публикуват в социалните мрежи снимки и видеоклипове, на които се вижда небе, оцветено в нюанси на червено, зелено и лилаво.

Явлението, което обикновено се случва в много по-северни райони, е причинено от силна геомагнитна буря, се посочва в разпространената информация, цитирана от БТА.

През последната година слънчеви изригвания са изпращали слънчев вятър на вълни към Земята, който е преместил полярните сияния далеч на юг, обясняват експертите. Според тях слънчевата активност е най-силна през последните десетилетия.