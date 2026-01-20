ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Милан" следи 18-годишен асеновградчанин

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22126037 www.24chasa.bg

Северно сияние озари небето над Румъния

2176
Явлението, което обикновено се случва в много по-северни райони, е причинено от силна геомагнитна буря. Снимка: Фейсбук страница на Meteoplus

Северно сияние с голяма интензивност беше наблюдавано през изминалата нощ в по-голямата част от Румъния, предават местните медии. Под заглавия като „Цветен спектакъл в небето", „Балетът на северното сияние", „Зрелищно светлинно шоу", те публикуват в социалните мрежи снимки и видеоклипове, на които се вижда небе, оцветено в нюанси на червено, зелено и лилаво.

Явлението, което обикновено се случва в много по-северни райони, е причинено от силна геомагнитна буря, се посочва в разпространената информация, цитирана от БТА.

През последната година слънчеви изригвания са изпращали слънчев вятър на вълни към Земята, който е преместил полярните сияния далеч на юг, обясняват експертите. Според тях слънчевата активност е най-силна през последните десетилетия.

Явлението, което обикновено се случва в много по-северни райони, е причинено от силна геомагнитна буря. Снимка: Фейсбук страница на Meteoplus

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Кукери от цялата страна гонят злото в Брезник (Галерия)