Лавров: Продажбата на НИС на унгарската MOL е в интерес на Русия

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров СНИМКА: Фейсбук / Сергей Лавров

Руският външен министър Сергей Лавров определи като взаимноизгодно предварителното споразумение за продажбата на пакет акции от сръбската компания НИС, собственост на „Газпромнефт", на унгарската компания MOL.

„Ние сме отворени за сътрудничество с всички", заяви Лавров на пресконференция за резултатите от руската дипломация. Той добави, че Русия е готова да си сътрудничи и със САЩ по този въпрос.

„Газпромнефт" потвърди на 19 януари, че е подписала споразумение с унгарската компания. MOL от своя страна обяви, че е подписала обвързващ предварителен договор с „Газпромнефт" за закупуването на 56,15% дял в НИС.

За финализирането на сделката е необходимо одобрение от Министерството на финансите на САЩ и от сръбските власти. Страните планират да подпишат договора за покупко-продажба до 31 март, съобщи БГНЕС.

