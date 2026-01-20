Председателят на Камарата на представителите: Великобритания и САЩ могат да преодолеят различията си

Председателят на Камарата на представителите на САЩ Майк Джонсън изрази днес увереност, че Великобритания и САЩ могат да преодолеят различията си и да поддържат така наречените специални отношения между двете страни, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

"Винаги сме били в състояние да преодолеем различията си спокойно като приятели. Ще продължим да го правим. Искам да ви уверя тази сутрин, че това все още е така", заяви Джонсън в реч пред депутатите в британския парламент.

Коментарите му идват часове след като американският президент Доналд Тръмп остро разкритикува министър-председателя Киър Стармър за сделката за отстъпване на Мавриций суверенитета над остров Диего Гарсия в архипелага Чагос.