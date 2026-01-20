Студено време и снеговалежи в Турция, овчар загина при лавина

Студено време и снеговалежи обхващат голяма част от Турция днес, като по данни на Турската държавна метеорологична служба температурите във всички 81 окръга на страната тази сутрин са били под нулата, а на места се съобщава за блокирани пътища и лавини, предава ТРТ Хабер.

По информация на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) тази сутрин в района на градчето Гюдже в североизточния турски окръг Гиресун е открито тялото на овчар, който е бил затрупан от лавина.

Заради обилните снеговалежи, които са предизвикали лавина, през нощта е затворен скоростният път между градовете Байбурт и Ерзурум в Източна Турция. По информация на местните власти 15 души са били изведени от автомобилите си, след като попаднали в снежен капан на пътя Байбурт – Ерзурум.

За обилни снеговалежи и усилена работа по разчистване на пътища се съобщава и в окръг Токат в северната част на Турция.

За днешния ден Турската държавна метеорологична служба е издала предупреждение за повишена опасност от поледици и лавини, особено в планинските райони на страната.