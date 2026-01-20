Гръцките земеделци обмислят дали да продължат протестите след разговорите с премиера

Протестиращите гръцки земеделци, които настояват за допълнителни държавни субсидии и данъчни облекчения, предстои да вземат решение дали да продължат протестите си, съобщи електронното издание на в. „Катимерини", цитирано от БТА.

Протестите на земеделски производители и животновъди, които вече близо 50 дни протестират с различна интензивност, блокирайки магистрали, пътища, гранични пунктове и други обекти от транспортната инфраструктура на страната, проведоха среща с премиера Кириакос Мицотакис в понеделник.

Ризос Марудас, ръководител на сдружение на земеделци от Лариса, Централна Гърция, заяви, че земеделците, присъствали на срещата в Атина в понеделник, „не са удовлетворени" от това, което дясноцентристкото правителство им е предложило.

„Предстоят срещи на всички блокади в страната, на които участниците ще бъдат информирани за всичко, което беше обсъдено с министър-председателя, и всички заедно ще решим" дали да се пристъпи към нови прекъсвания на трафика", посочи Марудас, цитиран от „Катимерини".

Земеделците и животновъдите бяха прекратили кампанията си по блокиране на пътища през миналата седмица по настояване на правителството, като предварително условие за провеждането на срещата с Мицотакис в понеделник. Правителствени представители подчертаха, че макар досега да са се въздържали от използване на полиция за разчистване на блокираните магистрали, след разговорите с Мицотакис това вероятно ще се промени, пише още „Катимерини".

Земеделците настояват за поредица от отстъпки, от по-евтино гориво и електроенергия до данъчни облекчения, като твърдят, че са били тежко засегнати от рязкото нарастване на производствените разходи. Министерството на земеделието заявява, че вече е предложило всички възможни отстъпки. След срещата в понеделник, продължила повече от четири часа, Мицотакис каза, че всяко решение трябва да се съобразява с бюджетните ограничения на Гърция.