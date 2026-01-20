ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов гастарбайтер в последния "Добруджа"

Китайският лидер изрази съболезнования за загиналите при жп катастрофата в Испания

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес китайският председател Си Дзинпин изпрати телеграмата до испанския крал Фелипе VI, с която изрази съболезнованията си за тежката жп катастрофа в страната.

Си Дзинпин заяви, че е бил шокиран от новината за трагичното дерайлиране и сблъсък на високоскоростен влак в провинция Кордоба в южната част на Испания, което доведе и до значителен брой жертви. От името на китайското правителство и китайския народ той изрази най-дълбоките си съболезнования към загиналите и искреното си съчувствие към техните семейства, като пожела на ранените бързо възстановяване, пише КМГ. 

В същия ден китайският премиер Ли Цян също изпрати съболезнователен адрес до испанския министър-председател по същия повод.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

