Фон дер Лайен: ЕС ще реагира твърдо на заплахите на Тръмп за Гренландия

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща твърда реакция в отговор на многократните заплахи, отправяни от американския президент Доналд Тръмп за Гренландия и за използването на мита, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

"Смятаме американския народ не само за наш съюзник, но и за наш приятел. Постепенното влошаване на двустранните ни отношения ще е от полза само за нашите съперници, които сме решени да държим настрана", заяви Фон дер Лайен от трибуната на Световния икономически форум в Давос.

Председателката на Комисията подчерта, че поредицата от скорошни геополитически сътресения ще принуди Европейския съюз да изгради нова независима Европа.

"Ще се възползваме от тази възможност само когато осъзнаем, че тази промяна е постоянна", подчерта тя в речта си в Давос.

Урсула фон дер Лайен допълни, че Европейската комисия работи по законодателство за усилването на арктическата отбрана и предупреди, че митата, предложени от Тръмп за държавите, които се противопоставят на плана му за завземане на Гренландия, са грешка, "особено между дългогодишни съюзници."

Председателката на Комисията постави под въпрос също така надеждността на американския президент, като изтъкна, че той се е съгласил миналата година да не налага повече мита на държави членки на ЕС.

"Европейският съюз и САЩ сключиха търговско споразумение през юли миналата година. И в политиката, както и в бизнеса, сделката си остава сделка. Когато приятели се си стиснат ръцете, това трябва да означава нещо", заяви Фон дер Лайен.