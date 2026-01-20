Тръмп оцвети на картата Канада и Гренландия като американското знаме

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп засили провокативната си реторика за териториална експанзия, като сподели манипулирани изображения, с които намекна, че САЩ трябва да установят контрол над Канада. Същевременно поднови призивите Вашингтон да придобие Гренландия, предаде ДПА.

Една от снимките, публикувани в социалните мрежи, показва Тръмп в Овалния кабинет с европейски лидери, до презентационно табло с карта на Западното полукълбо, на която САЩ, Венецуела, Гренландия и Канада са изобразени в червено, бяло и синьо – цветовете на американското знаме.

Тръмп неведнъж е изказвал идеята Канада да премине под контрола на САЩ, като понякога предлага съседната страна да стане "51-вия щат" на Америка – коментари, които предизвикват възмущение в Канада.

Оригиналната снимка, използвана в манипулираното изображение, показва Тръмп на среща с европейски лидери в Овалния кабинет през август, на която обсъждат усилията за разрешаване на войната в Украйна. Сред присъстващите бяха председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, британският премиер Киър Стармър и италианската премиерка Джорджа Мелони.