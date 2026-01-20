Президентът на Кипър представи приоритетите на кипърското председателство на Съвета на ЕС

Президентът на Република Кипър Никос Христодулидис представи днес пред Европейския парламент приоритетите на кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз, което започна на 1 януари тази година и преминава под мотото „Автономен съюз, отворен към света".

В началото на изказването си Христодулидис очерта предизвикателствата пред ЕС. Той определи настоящия момент като повратен и посочи бързата промяна в политическия и икономическия пейзаж в света, завръщането на войната на европейския континент с руската агресия в Украйна, нестабилността в Близкия изток, оспорването на фундаменталните принципи за суверенитета на държавите и неприкосновеността на границите им, както и трансформацията на обществата в резултат на технологичния прогрес.

Той също така обясни смисъла на петте основни стълба на приоритетите на кипърското председателство.

По отношение на първия стълб, „Автономност чрез сигурност, отбрана и готовност", президентът на Кипър заяви, че руската агресия в Украйна е подчертала нуждата от укрепване на европейската архитектура за сигурност. Той каза, че ЕС ще продължи да стои твърдо до Украйна и да подкрепя усилията за постигането на устойчив и траен мир на основата на Устава на ООН и при пълно зачитане на украинската независимост и териториална цялост. Христодулидис изрази и пълна подкрепа за Дания и за народа на Украйна в контекста на заплахите на САЩ да анексират арктическия остров.

В областта на отбраната кипърският президент каза, че тя е приоритет за председателството, което ще подкрепи ключови европейски инициативи като отбранителния инструмент SAFE и сътрудничеството на Евросъюза с НАТО.

Той се спря и на морската сигурност като специфичен аспект на сигурността, политическа, военна и икономическа, в региона на Средиземно море.

В областта на миграцията Христодулидис се обяви за пълно прилагане на европейския Пакт за миграция и убежище.

Президентът на Кипър изтъкна, че сигурността не се изчерпва с военните заплахи и подчерта необходимостта от сигурност на демокрацията чрез защитата им от външна намеса, киберзаплахи и заплахи за свободата на медиите.

По втория стълб на председателството, а именно „Автономност чрез конкурентоспособност", Христодулидис заяви, че само една конкурентоспособна Европа може да бъде автономна. Той се спря на необходимостта от опростяване на процедурите, особено за малките и средните предприятия. Кипърският президент сподели, че при скорошното му посещение в САЩ е забелязал, че голяма част от служителите в технологичния сектор са европейци, и каза, че ЕС не може да си позволи да губи талантливите си млади хора и трябва да създаде условия за тях да се завръщат и да правят бизнес и иновации в Европа. Като други аспекти на този приоритетен стълб той очерта и необходимостта от укрепване на дигиталната и енергийната автономия на Евросъюза. Конкурентоспособността трябва да бъде приобщаваща и да включва всички региони, за което свързаността има съществено значение, заяви той.

Автономният съюз е също така един съюз, който е отворен към света, каза Христодулидис в презентацията си на третия стълб на кипърското председателство. Той каза, че в сърцето на този приоритет стои разширяването на Европейския съюз, което определи като най-силния му геополитически инструмент „От Украйна и Молдова до Западните Балкани и Турция". Президентът на Кипър посочи, че ЕС не може да пропусне възможността, която дава подновения импулс за разширяване и трябва да направи този процес надежден.

Христодулидис се спря на значението и на другите партньорства на ЕС като Южното партньорство и страните от Персийския залив, както и на новия Пакт за Средиземноморието и коридора „Индия – Близък изток".

Кипърското председателство ще продължи „конструктивните контакти със САЩ по всички въпроси от взаимен интерес, както и с партньори съмишленици като Обединеното кралство".

За четвъртия приоритетен стълб, „Съюз на ценности за всички", президентът на Кипър изтъкна, наред със защитата на демокрацията и укрепването на върховенството на закона", нуждата от работа по осигуряването на достъпни жилища за гражданите – проблем, който той определи като едно от най-спешните социални предизвикателства. В тази връзка Кипър ще постави сред приоритетите си постигането на напредък по Европейския план за достъпно жилищно настаняване.

Сред останалите аспекти на този приоритет Христодулидис посочи борбата с детската бедност, осигуряването на качествено ранно обучение и защитата на децата от заплахите както в интернет, така и извън него. Кипърското председателство ще се фокусира върху напредъка по Европейския план за действие срещу кибертормоза.

Кипър ще работи през следващите шест месеца и за подобряване на достъпа до медицински продукти, укрепването на веригите на доставките в здравеопазването и интеграцията на здравните системи в ЕС.

Петият стълб на приоритетите на кипърското председателство, който се отнася до Многогодишната финансова рамка, беше определен от Христодулидис като мястото, където „приоритетите се срещат с реалността". Той заяви, че председателството ще работи конструктивно и прозрачно с всички партньори и институции и в частност с Европейския парламент за постигането на балансирана, устойчива и амбициозна рамка за бъдещето на ЕС, пише БТА.