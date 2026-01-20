Тръмп е поканил премиерите на Хърватия и Словения в Съвета за мир за Газа

Американският президент Доналд Тръмп е поканил хърватския премиер Андрей Пленкович и словенския премиер Роберт Голоб да участват в Съвета за мир за Газа, след като такава покана получиха и световни и балкански лидери, сред които руският президент Владимир Путин, френският президент Еманюел Макрон, албанският премиер Еди Рама и турският президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи хърватският вестник „Ютарни лист".

Според неофициална информация на словенската национална телевизия РТВ Сло Голоб не е склонен да участва в Съвета за мир. Все пак правителството вероятно ще обсъди въпроса в четвъртък, а в момента обсъждането се води на равнище европейски лидери.

Все още няма информация дали хърватският премиер Андрей Пленкович възнамерява да се присъедини към Съвета за мир, отбелязва „Ютарни лист".

Все още не е ясно колко лидери са били поканени да се присъединят към Съвета. В писмата за покана се казва, че органът ще „поеме смел нов подход за разрешаване на глобални конфликти", като формулировката подсказва, че той може да действа като конкурент на Съвета за сигурност на ООН, отбелязва Асошиейтед прес. Очаква се САЩ да обявят официалния списък на членовете през следващите дни, вероятно по време на среща на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.