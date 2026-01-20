Висш представител на ООН се възмути от руските атаки срещу енергийната система на Украйна

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви днес, че е възмутен от жестоките атаки на Русия срещу енергийната инфраструктура на Украйна, които според него са прекъснали достъпа до отопление на стотици хиляди семейства, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Цивилното население понася тежестта на тези атаки. Те могат да бъдат описани само като жестоки. Те трябва да спрат. Нападенията срещу цивилни жители и цивилна инфраструктура са явно нарушение на правилата на войната", каза Фолкер Тюрк в изявление, прочетено от говорител на пресконференция в Женева.

Температурите в някои части на Украйна са паднали под нулата и децата и възрастните хора са сред най-уязвимите, каза Тюрк.

Междувременно вицепремиерът на Украйна Олексий Кулеба написа в "Телеграм", че в резултат на руската атака през нощта в Киев са останали без отопление 5635 сгради – около 46% от жилищния фонд на украинската столица, съобщи Укринформ.

"Енергийната инфраструктура на Украйна отново е подложена на масивен руски обстрел. Врагът използва балистични ракети и над 300 дрона срещу мирни градове. Киев и регионът, Днепропетровска област, Сумска област, Одеска област, Виницка област, Запорожка област, Полтавска област и други региони бяха подложени на атака", се казва в изявлението на Кулеба.

В резултат на ударите по столицата 5635 сгради са останали без отопление – около 46% от жилищния фонд. Дванадесет сгради са без отопление от 9 януари заради преките последици от обстрела, отбелязва Укринформ..