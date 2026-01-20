ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски ще отиде в Давос, само ако документите за украинските гаранции за сигурност със САЩ са готови

Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че ще пътува до Давос само ако документите за гаранции за сигурност със Съединените щати и планът за просперитет на Украйна са готови за подписване там, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски, който се очакваше да присъства на Световния икономически форум в Давос днес, съобщи, че е останал в Киев, за да помогне за справяне с последиците от мащабните руски въздушни удари през нощта, които прекъснаха топлоснабдяването на около половината от жилищните сгради в града.

„Разбира се, в този случай избрах Украйна, а не икономическия форум, но всичко може да се промени във всеки един момент. Защото за украинците е много важно да се сложи край на тази война", каза Зеленски пред репортери, отговаряйки на въпроси в чат за медии в платформата „УатсАп".

Володимир Зеленски

