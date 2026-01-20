Русия обяви, че не се водят разговори със САЩ за изтичащия договор за контрол на ядрените оръжия

Русия и САЩ в момента не водят конкретни разговори относно предстоящото изтичане на договора за контрол на ядреното въоръжение "Нов СТАРТ", заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс и БТА.

Договорът, който е последният по рода си между Москва и Вашингтон, установява ограничения за броя на ядрени глави, които двете най-големи ядрени сили в света може да имат на разположение. Той изтича на 5 февруари.

Руският президент Владимир Путин предложи доброволно продължи да поддържа условията по договора, година след изтичането му, ако САЩ направят същото. Москва обаче не е получила до момента официален отговор на предложението на Путин.

Американският президент Доналд Тръмп каза, че би искал Китай да бъде част от всяко последващо споразумение – нещо, което Пекин отхвърля.

По време на пресконференция днес в Москва Лавров заяви, че Русия разбира позицията на Китай, тъй като размерът на ядрения арсенал на Пекин е по-малък от този на Русия.

„Американците сигнализираха за това, че трябва да започнат някакви нови преговори за стратегическата стабилност, споменавайки Китай. Но всичко това се прави в публичното пространство, в хода на разговори с журналисти. Каквито и да е конкретни контакти по тази тема между експерти на двете страни не са провеждани", подчерта руският външен министър, цитиран от ТАСС.