Правителството на Нидерландия плати 5,7 милиона евро застраховка за откраднатите румънски златни артефакти

Правителството на Нидерландия е платило 5,7 милиона евро застраховка за румънските златни артефакти, които бяха откраднати на 25 януари миналата година от музея „Дрентс", съобщава Диджи24, като се позовава на местни медии.

Румънската телевизия цитира нидерландския министър на образованието, културата и науката Гауке Мус, според когото плащането е извършено към световния застрахователен брокер AON, който по-рано е превел тази сума на Националния исторически музей на Румъния като обезщетение за изгубените предмети.

В писмо до парламента Мус изразява надежда, че откраднатите предмети ще бъдат възстановени.

„Въпреки постигнатото финансово споразумение, събитието остава дълбока загуба за всички засегнати в Нидерландия и Румъния", отбелязва той в документа, цитиран от БТА.

Междувременно разследващите прокурори заявиха, че заподозрените са проникнали в музея с помощта на пиробомба и чукове и са се възползвали от известни слабости в конструкцията на витрините, в които са били изложени артефактите.

В началото на тази година, в интервю за RTL, бившият директор на Националния исторически музей в Румъния Ернест Оберлендер коментира, че властите в Нидерландия са излъгали за мерките за сигурност.

„Нидерландците не спазиха споразумението в доклада за инсталацията. Сигурността беше от решаващо значение, но обещаното стъкло против взлом не беше използвано и шлемът беше откраднат след два удара с чук", каза Оберлендер.

Златният шлем от Коцофенещ (V-IV век пр. н. е.) и три златни дакийски гривни от Сармизеджетуса Реджия (втората част на I век пр. н. е.) изчезнаха от музея "Дрентс" в нидерландския град Асен на 25 януари. Експонатите участваха в изложбата "Дакия! Царството на златото и среброто" (Dacia! Rijk van Goud en zilver), организирана в сътрудничество с Националния исторически музей на Румъния. След кражбата тогавашният румънски министър на културата Наталия Интотеро уволни директора на музея Ернест Оберлендер-Търновяну.