Гърция и Израел ще си сътрудничат в областта на анти-дрон системите и киберсигурността

Гърция ще си сътрудничи с Израел в областта на системите за противодействие на дронове и киберсигурността, заяви министърът на отбраната Никос Дендиас след среща с израелския си колега Израел Кац в Атина, съобщи електронното издание на в. „Катимерини".

Гърция и Израел, които имат силни икономически и дипломатически връзки, управляват център за въздушно обучение на гръцка територия и през последните години са провеждали съвместни военни учения, посочва изданието.

Кац пристигна в Гърция в понеделник за четиридневно посещение, свързано със сигурността, съобщиха израелски медии.

По-рано тази седмица израелски военен представител е заявил пред „Катимерини", че Израел ще сподели с Гърция оперативен опит от използването на произведените в САЩ изтребители F-35, тъй като двете страни се стремят да задълбочат стратегическото си сътрудничество на фона на нарастващата нестабилност в Близкия изток.

Миналата година Гърция одобри покупката на 36 израелски ракетни артилерийски системи PULS на стойност около 650 милиона евро (762,52 милиона долара). Тя също така води преговори с Израел за разработването на многослойна противовъздушна и противоракетна система за защита от въздушни и дронови заплахи, чиято стойност се оценява на около 3 милиарда евро, информира Ройтерс, цитирана от БТА.

„Също толкова решителни сме и по друг критичен въпрос: да не позволим на фактори, които се стремят да подкопаят регионалната стабилност, да се закрепят чрез терор, агресия или военни проксита в Сирия, в Газа, в Егейско море", заяви Израел Кац, цитиран от Ройтерс.

Дендиас и Кац не посочиха кои биха били източниците на дронови, кибер или други заплахи за техните страни. Но както Гърция, така и Израел смятат Турция за значителен регионален фактор за сигурността, отбелязва агенцията.