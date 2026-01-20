ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чернобилската АЕЦ остана без външно електроснабдяване

Саркофагът на АЕЦ "Чернобил". СНИМКА: WIKIMEDIA COMMONS

Чернобилската АЕЦ в Украйна тази сутрин напълно загуби външното си електроснабдяване след масирани военни действия, предадоха Ройтерс и БТА, като се позоваха на изявление на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Няколко украински електрически подстанции, които са от жизненоважно значение за ядрената безопасност, са били засегнати от военните действия. Повредени бяха и електропроводите към някои други атомни електроцентрали, пише в изявлението, което бе публикувано в социалната мрежа Екс.

Руските сили предприеха рано тази сутрин комбинирана атака с дронове и ракети срещу Украйна, прекъсвайки подаването на електричество и топлоподаването към хиляди жилищни сгради в Киев при минусови температури, съобщиха украински официални лица.

Москва каза, че е нанесла масирани удари по военни заводи в Украйна, както и по енергийни и транспортни обекти, използвани от украинската армия.

