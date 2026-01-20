Кая Калас: Гренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата ще променят това

ренландия принадлежи на своя народ и нито заплахите, нито митата ще променят това, заяви днес върховният представител на Европейския съюз (ЕС) по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас пред Европейския парламент в Страсбург.

Евродепутатите обсъждат отговора на ЕС на изявленията на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Гренландия.

Суверенитетът не е търговски инструмент и не подлежи на продажба, заяви още Калас. ЕС без всякакво съмнение стои до Дания по отношение на нейната териториална цялост и суверенитет. Нашата реакция трябва да бъде сдържана и единна, каза Кая Калас.

Заплахите няма да сполучат в това Дания да предаде Гренландия, заяви още Калас. Имаме съображения и притеснения по отношение на сигурността на Гренландия и НАТО има своята роля в това. Много държави изпратиха военни на мисия в Гренландия пред последните седмици, като идеята е да има сигурност и стабилност в региона. Това присъствие не е заплаха за никого, обясни Калас.

Американското правителство не харесва много международния ред, но ЕС не бива да приема да му се налага система, която не желае, заяви Хенрик Дал от групата на Европейската народна партия. Той призова съюза да се придържа към ценностите, в които вярва.

Дания не е сама, Европа ще ѝ помогне, заяви Кристел Шалдемозе от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите. Според Тръмп международното право може да бъде пренебрегнато, каза Шалдемозе. Европа е на европейците и разполагаме с мощни средства за отговор. Когато имаме заплахи на нашите граници, ние сме сплотени, каза още Шалдемозе.

Случващото се в Гренландия трябва да докаже силата на Европа, заяви Жордан Бардела от „Патриоти за Европа". Не трябва да се поддаваме на търговския шантаж. ЕС не може да замълчи пред заплахите за неговата цялост. Споразуменията, подписани от Урсула фон дер Лайен, трябва веднага да бъдат временно прекратени, каза още Бардела.

Не бива да се подложени на такъв натиск от собствениците си съюзници, смята Кристофер Сторм от Европейските консерватори и реформисти. Нямаме проблем с американците, но имаме проблем с г-н Тръмп. Трябва да обявим война на митата му. Гренландия не подлежи на преговори. Суверенитетът на Гренландия изобщо не трябва да се обсъжда, каза още Сторм.

Говорим за налудничави заплахи – военно завземане, изключително високи мита, каза Мортен Льокегорд от „Renew Europe". ЕС е икономическа сила и разполага с инструменти, които може да използва в отговор на тези заплахи. Когато говорим за партньорство, трябва взаимно да се уважаваме, каза още евродепутатът.

Гренландия е земята на гренландците, това не разбира Тръмп, никога няма да бъде обявена за продажба и да се поддаде на заплахите, коментира Вили Сьовндал от групата на Зелените/Европейски свободен алианс. 10 са държавите, които са на опашка да се присъединят към ЕС, но няма опашка от държави да се присъединят към САЩ. Това е разликата, каза още Сьовндал.

Много се радвам, че най-накрая може да се изправим срещу Тръмп, каза Пер Клаусен от група на левицата в Европейския парламент. Трябват ни повече от думи, тук става дума за престъпнки, за човек, който нарушава и международното право, и американските закони, заяви Клаусен.

Целият свят се подиграва на ЕС, смята Милан Ухрик от „Европа на суверенните нации. Трябва да се сложи край на войната в Украйна и на безсмисления зелен пакт, каза още Ухрик.

По-рано днес председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обеща твърда реакция в отговор на многократните заплахи, отправяни от американския президент Доналд Тръмп за Гренландия и за използването на мита.