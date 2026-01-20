Проучване: Глобалното затопляне е изместило рекордно размножителния период на пингвините

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Размножителният период на пингвините в Антарктика се е изместил напред с две седмици по-рано заради климатичните промени, показват данни от десетгодишно проучване, цитирано от осведомителните агенции.

Учени, изучаващи антарктическите пингвини, Адели и дженту, са на мнение, че промените се случват с „рекордна" скорост. Изследователите предупреждават, че това може да застраши достъпа на птиците до храна, да предизвика конкуренция между видовете и да увеличи риска от „срив на екосистемата" на Ледения континент.

Те са използвали десетки камери за заснемане в 37 колонии на Антарктическия полуостров и някои субантарктически острови, за да наблюдават пингвини в местата им за размножаване.

Екипът от Оксфордския университет и от университета „Оксфорд Брукс" наблюдава колониите пингвините в продължение на десетилетие, от 2012 до 2022 г., докато Леденият континент се затопля драстично. Учените записват също факторите на околната среда, сред които и температурата, отбелязва ДПА.

Те констатират, че средната дата, на която гнездещите пингвини в колонии от десетки до стотици хиляди напълно заемат местата си за размножаване, се е изместила с рекордна скорост.

Най-голямата промяна е констатирана при пингвините дженту, чийто размножителен сезон се е изместил средно с 13 дни, а в някои колонии - с до 24 дни. Антарктическите пингвини и представителите на вида Адели са започнали да се размножават средно с около 10 дни по-рано.

Учените казват, че изместването на размножителния сезон при пингвините дженту е рекорд за промяна във фенологията, регистрирана при всички птици и вероятно при всички гръбначни животни досега, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Фенологията е период на сезонни събития като размножаването на птиците и се случва в резултат на различни фактори, сред които продължителност на деня, температурата или наличието на храна.

Изследователите казват, че рекордните промени са резултат от промените в околната среда, включително по-малкото количество морски лед, по-голяма продуктивност на океаните при създаването на органична материя за храна, повишаване на температурите.

Температурните регистратори на камерите показаха, че местата, където се намират колониите от пингвини, се затоплят с около 0,3 градуса Целзий годишно. Това е четири пъти повече от средната стойност за Ледения континент от 0,07 градуса, който сам по себе си е вторият най-бързо затоплящ се район в света, отбелязва ДПА.

Учените казват, че не е известно дали промяната в периода на размножаване влияе върху успеха му или е част от адаптацията на всеки вид към новите условия на околната среда.

Промените в този период обаче могат да доведат до несъответствие между хищниците и техните жертви при отглеждането на малките, казаха учените, което може да повлияе на успеха при раждането на бебетата.

Пингвините също могат да влязат в конкуренция помежду си за ресурси.

Не е ясно доколко тези видове ще могат да променят времето си за размножаване, ако температурите продължат да се повишават с настоящите темпове, предупредиха специалистите.

„Нашите резултати показват, че вероятно ще има „победители и губещи от климатичните промени“ от тези видове пингвини, каза водещият автор на проучването д-р Игнасио Хуарес Мартинес.

Според него все по-субполярните условия на Антарктическия полуостров вероятно благоприятстват универсалните видове като дженту, но не и видове като арктическите пингвини Адели. „Пингвините играят ключова роля в хранителните вериги на Антарктика, а загубата на разнообразието на пингвините увеличава риска от разпадане на екосистемата“, допълни изследователят.

„Тъй като пингвините се считат за „индикатор за климатичните промени“, резултатите от това проучване имат значение за видовете по цялата планета, отбеляза съавторката д-р Фиона Джоунс от Оксфордския университет.

„Необходимо е по-нататъшно наблюдение, за да се разбере дали това рекордно изместване напред в размножителния сезон на тези видове пингвини оказва влияние върху успеха им в размножаването“.

Проучването е публикувано в списанието Journal of Animal Ecology по повод Световния ден на пингвините, отбелязван днес, 20 януари.