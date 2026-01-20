Тръмп публикува снимка, на която забива американския флаг в Гренландия (Снимка)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува в своята социална мрежа Truth Social снимка, създадена с изкуствен интелект, на която изглежда, че поставя американския флаг на територията на Гренландия, пише The Global Times.

На изображението, качено на 20 януари, Тръмп е придружен от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио, а наблизо е поставен надпис „GREENLAND – US TERRITORY EST. 2026" („Гренландия – територия на САЩ от 2026").

В същия ден Тръмп публикува и друга изфабрикувана снимка, на която се среща с европейски държавни лидери в Овалния кабинет, а зад тях на карта са изобразени Съединените щати, Канада, Гренландия и Венецуела, всички под американския флаг.

В пост в Truth Social американският държавен глава каза, че е имал телефонен разговор с Марк Рюте, генералния секретар на НАТО, относно Гренландия.

„Както ясно изразих пред всички, Гренландия е от решаващо значение за националната и световната сигурност. Няма връщане назад за това всички са съгласни!", написа още той.