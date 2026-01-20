Си Ен Ен: Ерфан Солтани е добре и се е срещнал със семейството си

Задържаният ирански протестиращ Ерфан Солтани, чиято екзекуция не се е състояла на 14 януари, е в добро физическо състояние и е имал възможност да се срещне със семейството си, съобщават негов близък и правозащитна организация.

Сомае, роднина на 26-годишния Солтани, която отказва да разкрие пълното си име поради съображения за сигурност, заявила пред Си Ен Ен на 18 януари, че Солтани е жив и е успял да се види с близките си.

„Моля всички да помогнат за освобождаването на Ерфан", казва тя във видеообръщение. Базираната в Норвегия правозащитна организация Hengaw също потвърди в неделя кратката среща със семейството, като добави, че Солтани е в „добро физическо здраве".

По-рано Държавният департамент на САЩ и роднина на момчето бяха изразили опасения, че Иран може да екзекутира Солтани, който беше задържан за участие в антиправителствените протести, започнали в края на декември, предизвикани от общественото недоволство заради тежкото икономическо положение в страната. Според базираната в САЩ Агенция за новини на активисти за правата на човека (HRANA) над 24 000 души са били арестувани от началото на протестите.

Съдебна власт в Иран потвърди, че Солтани е арестуван на 10 януари и е официално обвинен в „събиране и заговор срещу вътрешната сигурност на страната", както и в „пропагандна дейност" срещу режима. Съдебните власти обаче посочват, че Солтани не е бил осъден на смърт. По-късно семейството му заяви, че екзекуцията му е била отложена, а президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е получил уверения от надежден източник, че няма планове за екзекуции в Иран на фона на опасенията за съдбата на Солтани.

На 18 януари иранската съдебна власт обяви, че някои протестиращи, участвали в последните антиправителствени вълнения, все пак могат да бъдат изправени пред смъртно наказание, въпреки думите на Тръмп. Говорителят на съдебната власт Асгар Джахангир заяви, че някои действия на протестиращите се квалифицират като „мохаребе" – „водене на война срещу Бог". Наказанието за мохаребе включва и екзекуция.

„Действията, на които станахме свидетели през последните дни, са престъпни и ще бъдат бързо преследвани и наказани", каза Джахангир. „Някои действия се класифицират като мохаребе, което предвижда най-тежките наказания по ислямското право."

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей обвини Тръмп за смъртта на иранци по време на безредиците, като заяви, че той „открито е насърчавал" протестиращите, обещавайки им военна подкрепа от САЩ.

Американският президент Тръмп отговори в петък, че решил да се въздържи от военни действия, отчасти защото Техеран му е съобщил, че отменя планираните екзекуции на протестиращи.

„Вчера щяха да обесят над 800 души и аз дълбоко уважавам факта, че са се отказали от това", заяви той.