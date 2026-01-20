ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия е с най-много военнослужещи от 12 години насам

След месеци на напрегнати дебати правителството на канцлера Фридрих Мерц възстанови в края на миналата година програма за военна служба СНИМКА: Пиксабей

Числеността на германските въоръжени сили достигна най-високото си ниво от 12 години насам – 184 200 военнослужещи, заяви днес министърът на отбраната Борис Писториус в интервю за ДПА. 

Активният състав на Бундесвера се е увеличил с около 3000 военнослужещи през 2025 г., което е най-високият брой набрани кадри от 15 години насам, посочи Писториус, пише БТА.

Германия се стреми да увеличи числеността на армията си до 260 000 души до 2035 г. в рамките на новите цели на НАТО, договорени миналата година на фона на нарастващата заплаха от Русия.

След месеци на напрегнати дебати правителството на канцлера Фридрих Мерц възстанови в края на миналата година програма за военна служба. Първоначално схемата е доброволна, но може да стане задължителна, ако набирането на състав спадне под необходимите равнища.

