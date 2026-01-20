Шефът на МАЕ: Енергийната сигурност трябва да стане национален приоритет

Енергийната сигурност трябва да бъде издигната до статутa на национална сигурност. Това заяви днес Фатих Бирол, изпълнителен директор на Международната агенция за енергията (МАЕ), по време на годишната среща на Световния икономически форум в Давос, цитиран от Франс прес и БТА.

„Енергетиката и геополитиката винаги са били тясно свързани“, каза Бирол по време на дискусия, озаглавена „Кой е големият печеливш в областта на енергийната сигурност?“.

„Никога не съм виждал рисковете, свързани с енергийната сигурност, да се умножават до такава степен, нито и заплашителната сянка, която геополитиката и енергийният сектор хвърлят като цяло върху енергийната сигурност“, добави Фатих Бирол.

Според изпълнителния директор на МАЕ енергийната сигурност днес трябва да се разглежда като национален приоритет, особено на фона на нарастващото световно търсене на енергия.

Бирол отбеляза, че петролът и природният газ ще останат основни енергийни източници и през следващите години, но подчерта, че търсенето на електроенергия нараства с най-бързи темпове – приблизително три пъти по-бързо от общия ръст на енергийното потребление. „Влизаме в ерата на електричеството“, заяви той.

По думите му този ръст се дължи на увеличаването на броя на центровете за данни, по-широкото използване на климатични системи на фона на глобалното затопляне, както и на електромобилите, които вече представляват около една четвърт от всички продадени автомобили в световен мащаб.

Фатих Бирол подчерта още, че стремежът на много държави да произвеждат възможно най-голяма част от необходимата им енергия стимулира развитието както на ядрената енергетика, така и на възобновяемите енергийни източници.

Изпълнителният директор на МАЕ отбеляза също, че при сключването на дългосрочни енергийни договори държавите все по-често се интересуват не само от финансовите условия, но и от надеждността на партньорите си в дългосрочен план.