ЕК предлага промени в законодателството за киберсигурността

Европейската комисия представи днес предложения за промени в общото законодателство за киберсигурността, свързани с вноса на оборудване от държави извън ЕС. В днешната геополитическа обстановка сигурността на веригата за доставки вече не е въпрос само на техническата сигурност на изделията или услугите, а и на опасности, свързани с доставчика, включително зависимости и чуждестранна намеса, се посочва в съобщение на комисията по този повод.

ЕК предвижда подобряване на сигурността на веригите за доставки на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), така че да се въведе сигурен дизайн с по-опростен процес на сертифициране. Предвижда се държавите от ЕС съвместно да определят и овладяват заплахите, като отчитат и икономическото въздействие и предлагането на пазара. Държавите ще трябва задължително да прилагат ограничения за вноса на оборудване за далекосъобщителните мрежи от високорискови чужди доставчици.

Законопроектът предвижда ИКТ стоките и услугите, внасяни в ЕС, да преминават по-добри предварителни изпитания и сертифициране от Европейската агенцията за киберсигурност (ENISA). Комисията предлага също въвеждане на единна точка за подаване на сигнали за киберинциденти и включване на ENISA и Европол в последващата реакция.

Предложенията на комисията подлежат на одобрение от Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Неотдавнашни инциденти в областта на киберсигурността очертаха основните заплахи от уязвимостите във веригите за доставки на ИКТ, се посочва в съобщението на ЕК. Европа е изправена пред всекидневни кибер- и хибридни атаки срещу основни услуги и демократичните институции, извършвани от сложни държавни и престъпни групировки, допълва комисията.

Според представените към законопроекта данни за миналата година по света киберпрестъпността е нанесла щети за 9 трилиона евро, а основните 5 цели в ЕС за хакерите са обществените, цифровите и финансовите услуги, транспортът и производството. Разчетите предвиждат до 2031 г. на всеки 2 секунди да се извършва хакерска атака с искане на откуп. Изкуственият интелект и квантовите компютри се очаква да дадат значително отражение на киберсигурността, отчита ЕК.