Бивш съветник на Тръмп: Гренландия ще си остане Гренландия

Доналд Тръмп няма да принуди Гренландия да промени собствеността си, заяви пред Би Би Си бившият му високопоставен съветник Гари Коун.

„Гренландия ще си остане Гренландия", заяви Коун, който беше икономически съветник на Тръмп по време на първия му мандат. Той свърза стремежа към достъп до критични минерали с плановете на бившия си шеф за територията.

Коун, който е сред водещите фигури в технологичния сектор на САЩ, лидер в надпреварата за развитие на изкуствен интелект и квантови изчисления, и бивш директор на Националния икономически съвет в Белия дом, предупреди, че нахлуване в независима държава, която е част от НАТО, би било прекрачване на границата.

"Последните изказвания на президента за Гренландия може да са част от преговорна тактика", предполага Коун.

„Току-що се върнах от среща на американска конгресна делегация и мисля, че има почти пълен консенсус както сред републиканците, така и сред демократите, че Гренландия ще си остане Гренландия", каза той.

По думите му Гренландия би приела увеличаване на американското военно присъствие на острова, тъй като Северният Атлантик и Северният ледовит океан се превръщат във все по-сериозно военно предизвикателство.

САЩ биха могли също да договорят споразумение за изкупуване на продукция от огромните, но все още до голяма степен неизползвани находища на редкоземни елементи в Гренландия, посочва Коун.

Според него Доналд Тръмп може умишлено да завишава исканията си като част от преговорна стратегия – нещо, което според е правил успешно и в миналото.

„Трябва да отдадем дължимото на Доналд Тръмп за успехите, които е имал, и многократно е действал с по-крайни позиции, за да постигне компромисно това, което реално иска", смята той.

Началото на тазгодишния Световен икономически форум в швейцарския курорт Давос беше засенчено от все по-агресивната позиция на президента по отношение на арктическата територия, като много политически и бизнес лидери са обезпокоени от потенциалните геополитически и икономически последици. Очаква се Тръмп да се обърне към участниците в сряда.

На 20 януари сутринта, американският финансов министър Скот Бесент заяви пред журналисти, че е имало прекомерна реакция на коментарите на президента.

"Това, което президентът заплашва във връзка с Гренландия, е много различно от другите търговски сделки, затова призовавам всички държави да се придържат към търговските си споразумения. Те вече са договорени и осигуряват голяма сигурност", каза Бесент.

„Разбира се, че Европа е съюзник. Членството на САЩ в НАТО не подлежи на съмнение. Ние сме партньори в опитите да бъде спряна трагичната война между Русия и Украйна, но това не означава, че не можем да имаме разногласия за бъдещето на Гренландия", заяви той.