Земеделец от Добрич на протеста в Страсбург: 100 000 фермери от 17 страни сме

„100 000 фермери от 17 страни от ЕС и над 350 трактора сме пред Европарламента в Страсбург", каза около 14,30 часа Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите от протеста пред Европарламента в Страсбург срещу подписаното споразумение с търговския южноамерикански блок „Меркосур". Целта е на протеста е земеделците да повлияят на евродепутатите да не ратифицират това споразумение на заседанието си в сряда. „От трибуната се изказват представители на земеделски организации от различни страни, които акцентират, че това споразумение поставя европейското земеделие в неконкурентна среда и на практика го обрича", добавя Жекова.100 фермери от Националната асоциация на зърнопроизводителите участват в протеста. „От 9 часа започнахме да се събираме, проведохме шествие, докато стигнем до Европарламента", каза още Жекова.

„Вече евродепутати дойдоха при протестиращите. Българските са Ивайло Вълчев и Станислав Стоянов", заяви около 15 ч. от протеста в Страсбург председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов. Протестиращи казаха още, че представители на организатора на протеста – най-голямата земеделска организация в Европа „Копа Коджека", искат да водят разговори с депутати от групите на различните партии в Европарламента.