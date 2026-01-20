ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иранска парламентарна комисия заплаши с обявяване на джихад

Иранска парламентарна комисия заплаши с обявяване на джихад

2008
Аятолах Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

Всяка атака срещу иранския върховен лидер аятолах Али Хаменей ще доведе до обявяване на джихад, или свещена война, заяви днес парламентарната комисия по национална сигурност, цитирана от Ройтерс и БТА.

Напрежението между Иран и САЩ се засили след жестокото потушаване на протестите в Иран, за което американският президент Доналд Тръмп предупреди, че може да доведе до ответни мерки от страна на Вашингтон.

„Всяка атака срещу върховния лидер би означавала обявяване на война на целия ислямски свят и би изисквало издаването на джихадски декрет от ислямските учени (религиозните авторитети в исляма), както и отговорът на ислямските войници във всички части на света“, заявиха от парламентарната комисия пред иранската новинарска агенция ИСНА.

В неделя президентът на Иран Масуд Пезешкиан заяви, че всяка атака срещу върховния лидер на страната ще представлява обявяване на война.

 

 

