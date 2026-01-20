Адвокатът на принц Хари: Станал е мишена заради дързостта си да се изправи срещу "Дейли мейл"

Принц Хари е станал мишена на продължителна кампания от атаки, защото се е изправил срещу влиятелния британски вестник "Дейли мейл" заради нахлуването в личния му живот, каза адвокатът му пред съда, където той и други лица съдят издателя му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Четиридесет и една годишният херцог на Съсекс и шестима други ищци, сред които певецът Елтън Джон, съдят издателя на вестника "Асошиейтед нюзпейпърс" (Associated Newspapers) във Висшия съд в Лондон за нарушаване на правото им на личен живот в продължение на повече от две десетилетия, считано от началото на 90-те години на миналия век.

Исковете включват хакване на гласови съобщения, подслушване на стационарни телефони и получаване на лична информация чрез измама.

"Асошиейтед нюзпейпърс" наричат обвиненията клевета, казвайки, че журналистите им са имали легитимни източници на информация, включително клюкарските социални кръгове на известните личности.

НИКОЙ НЕ Е ПРОДАЛ ПОВЕЧЕ ЕКЗЕМПЛЯРИ ОТ ХАРИ

Адвокатът на Хари Дейвид Шерборн каза, че "никой не е продал повече екземпляри от британските таблоиди от самия Хари, като посочи огромния интерес на пресата към кралското семейство, особено към ексклузивните материали за личния живот на принца.

Историите бяха фокусирани "по изключително натрапчив и увреждащ начин върху връзките, които той е изградил, или по-скоро се е опитал да изгради през годините, преди да срещне сегашната си съпруга Меган, херцогинята на Съсекс", добави Шерборн.

Четиринадесет статии са съдържали истории като тази, че Хари е бил помолен да стане кръстник на детето на бившата си бавачка, подробности за планове за пътувания и интимна лична информация, свързана с бившата му приятелка Челси Дейви, каза още адвокатът му.

Това е причинило "стрес и параноя" на Хари, продължи Шерборн. "Като се има предвид видяното, чудно ли е, че той се чувства по този начин, или както обяснява, се чувства така, сякаш е бил обект на продължителна кампания от атаки срещу него, защото е имал дързостта да се изправи срещу "Асошиейтед нюзпейпърс", каза адвокатът.

ЛИЧНА КРЪСТОНОСНА КАМПАНИЯ

Най-новото дело на Хари срещу медиите е част от личната мисия на принца, който като момче загуби майка си Даяна в автомобилна катастрофа през 1997 г., докато тя беше преследвана от папараци.

Неговите купонджийски навици, приятелките му, преди да се ожени, размирните семейни отношения и заминаването му да живее в САЩ отдавна са основна тема в британските медии.

"Асошиейтед нюзпейпърс" твърдят, че историите за Хари идват от достоверни източници.

Според издателя твърденията на ищците са безпочвени и се основават на фалшива или целяща дискредитиране информация от частни детективи.

В продължение на девет седмици принц Хари, Елтън Джон и другите ищци - съпругът на Джон, Дейвид Фърниш, актрисите Лиз Хърли и Сейди Фрост, активистката срещу расизма Дорин Лорънс и бившият законодател Саймън Хюз, ще дават показания за това как според тях детективите редовно са получавали незаконно материали от името на журналисти.

Описвайки подробно случая на Елтън Джон, Шерборн каза, че за статия от 2010 г. за певеца и съпруга му Дейвид Фърниш, които са се сдобили с дете чрез сурогатно майчинство в САЩ, в. "Дейли мейл" е "получил копие от акта за раждане на сина им още преди самите тях".

"Асошиейтед нюзпейпърс" отрича информацията да е била получена незаконно.

Принц Хари трябва да даде показания лично в четвъртък, след като през 2023 г. стана първият член на британското кралско семейство от 130 години, явил се в съда като свидетел в рамките на друго дело срещу издател на таблоиди.