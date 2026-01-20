Скот Бесент: Тръмп вярва, че Гренландия трябва да е част от САЩ, за да се предотврати конфликт

На Световния икономически форум в Давос американският министър на финансите Скот Бесент очерта плановете на президента Доналд Тръмп за Гренландия и обясни защо тази територия е от критично значение за националната сигурност на САЩ.

„Мисля, че президентът има много силно мнение по въпроса за сигурността на Западната полусфера и вярва, че САЩ не трябва да изнасят националната си сигурност", каза Бесент пред Мария Бартиромо от FOX Business по време на Световния икономически форум във вторник.

„Той вярва, че Гренландия е от съществено значение за противоракетния щит „Златният купол".

„Президентът се притеснява, че ако има нахлуване в Гренландия, САЩ ще бъдат призовани да я защитят. Гренландия става все по-привлекателна за чуждестранни завоевания", продължи той. „И той е силно убеден, че тя трябва да бъде част от Съединените щати, за да се предотврати конфликт, вместо САЩ да се ангажират и да бъдат изложени на горещ конфликт."

Най-големият остров в света се превърна в стратегическа награда – такава, която привлече вниманието на президента Доналд Тръмп много преди повечето американци да обърнат внимание на това. Гренландия, полуавтономна датска територия, е дом на ключова военна база на САЩ и става все по-важна за глобалната сигурност и търговия, тъй като топящият се лед отваря нови морски пътища и достъп до природни ресурси.

Тази промяна подчертава сериозните геополитически изчисления, които стоят зад интереса на Тръмп към местоположението на острова, неговата военна стойност и бързо променящата се Арктика.

Президентът Тръмп, който настоява САЩ да придобият Гренландия, продължи да натиска по въпроса в началото на вторник.

„Имах много добър телефонен разговор с Марк Рюте, генералния секретар на НАТО, относно Гренландия. Съгласих се на среща на различните страни в Давос, Швейцария. Както изразих пред всички много ясно, Гренландия е от жизненоважно значение за националната и световната сигурност. Няма връщане назад – по този въпрос всички са съгласни!", заяви президентът в част от публикация в Truth Social.

„Има вероятност САЩ да се забъркат в кинетична война, ако друга страна нахлуе в Гренландия", допълни Бесент, „и никоя страна няма да претендира за контрол над Гренландия, ако САЩ контролират Гренландия".

Тръмп трябва да говори на годишната среща на Световния икономически форум в сряда. Бесент каза, че според него Тръмп има насрочени срещи в Давос, за да обсъди Гренландия, и насърчи хората да „имат отворено съзнание".