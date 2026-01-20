Днес Европейската комисия прие новата стратегия на ЕС за борба с расизма, в която се призовава за Европа без расизъм, в която хората могат да процъфтяват, да участват пълноценно в обществото и да допринасят за неговата стабилност и просперитет, съобщиха от пресцентъра на Европейската комисия.

Стратегията се основава на Плана за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г. През последните пет години ЕС постигна значителен напредък в борбата с расизма, по-специално чрез преодоляване на пречките, създадени от расовата дискриминация, и чрез интегриране на усилията за борба с расизма във всички съответни политики на ЕС. Въпреки този напредък последното проучване на Евробарометър относно дискриминацията показва, че почти двама от всеки трима граждани все още считат расовата дискриминация за широко разпространен проблем в своите държави.

Новата стратегия има за цел да се бори с расизма във всичките му форми чрез:

Гарантиране на пълното прилагане и изпълнение на законодателството на ЕС за борба с дискриминацията.

Продължаване на усилията за преодоляване на пречките и насърчаване на приобщаването в образованието, заетостта, здравеопазването и жилищното настаняване.

Изграждане на партньорства за борба с расизма на всички равнища на обществото.

Ключови действия в стратегията:

Новата стратегия ще засили прилагането на съществуващите закони за борба с дискриминацията. Прилагането на Директивата за расовото равенство от 2000 г. ще бъде оценено, за да се установят пропуските в прилагането и да се обмислят по-строги санкции, когато е необходимо. Рамката за борба с речта на омразата и престъпленията от омраза ще бъде укрепена, по-специално чрез овластяване на хората, гарантиране на правата на жертвите чрез съществуващото законодателство на ЕС, като например Директивата за правата на жертвите, и чрез обмисляне на хармонизиране на определенията за онлайн престъпления от омраза, при пълно зачитане на свободата на изразяване. Стратегията също така ще подпомогне органите по въпросите на равенството в държавите членки да извършват жизненоважната си работа, като гарантират спазването на стандартите.

Усилията за борба с расизма ще бъдат още по-застъпени в ежедневието, в цялото общество. Ще бъде стартирана общоевропейска кампания за равенство с цел повишаване на осведомеността и ангажиране на гражданите в целия ЕС за насърчаване на приобщаването. Текущите инициативи ще спомогнат за осигуряването на равен достъп в ключови области като образованието, заетостта, жилищното настаняване и здравеопазването. Например Комисията ще подкрепи държавите членки за премахване на предубежденията в здравните практики и за подобряване на достъпа до възможности за заетост. Тя също така ще проведе проучване за оценка на рисковете и решенията по отношение на жилищното настаняване за най-уязвимите групи. Стратегията ще допринесе и за подобряване на събирането, анализа и използването на данни относно равенството в съответствие с националните законодателни рамки с цел по-добро разбиране и борба с дискриминацията.

Постигането на Съюз без расизъм и расова дискриминация е съвместно усилие. В стратегията се подчертава необходимостта от сътрудничество на всички равнища на обществото. Международните организации, европейските институции и агенции, държавите членки, страните кандидатки, местните и регионалните власти, органите по въпросите на равенството, частният сектор и гражданското общество трябва да предприемат действия. Работата на координатора за борба с расизма ще продължи да насърчава конструктивния диалог и взаимодействието между институциите на ЕС, държавите членки, гражданското общество и академичните среди. Освен това в рамките на следващата многогодишна финансова рамка Комисията предложи да се увеличи подкрепата за организациите на гражданското общество за борба с расизма по направлението „Демокрация, граждани, равенство, права и ценности" на AgoraEU.

Следващи стъпки

Стратегията на ЕС за борба с расизма за периода 2026—2030 г. има за цел да се бори с всички форми на расизъм, включително античерния расизъм, антициганизма, антисемитизма, антиазиатския расизъм и омразата срещу мюсюлманите. За тази цел Комисията ще подкрепя държавите членки при изпълнението на техните собствени национални политики, мерки и планове и ще предприема действия в случаите, когато не се спазват законите за борба с дискриминацията.

Прилагането на Директивата за расовото равенство ще бъде оценено в четвъртия доклад, който ще бъде публикуван през 2026 г. Докладът ще се съсредоточи по-специално върху правоприлагането и прилагането на инструменти с ИИ, когато те могат да причинят основана на алгоритми дискриминация.

Стратегията на ЕС за борба с расизма е тясно съгласувана с други съществуващи и предстоящи стратегии на ЕС за равенство. Изпълнението на нейните действия ще бъде наблюдавано и ще бъде представен междинен преглед като последващо действие.

Контекст

Комисията остава изцяло ангажирана със създаването на Съюз на равенство, в който хората могат да процъфтяват без дискриминация. Стратегията на ЕС за борба с расизма за периода 2026—2030 г. е един от резултатите от политическите насоки на председателя Урсула фон дер Лайен и писмото за определяне на ресора на комисар Хаджа Лахбиб.

Директивата за расовото равенство беше предложена през 2000 г. и оттогава бяха публикувани три доклада за нейното прилагане. Новите обвързващи стандарти за органите по въпросите на равенството бяха приети през май 2024 г., за да се гарантират независимостта, правомощията и ресурсите на органите по въпросите на равенството в целия ЕС. Кодексът за поведение+ също така укрепи начина, по който онлайн платформите третират съдържанието, което законодателството на ЕС и националното законодателство определят като незаконна реч на омразата.

Стратегията се основава на плана за действие на ЕС за борба с расизма за периода 2020—2025 г., който положи основите за определяне на пътя за борба с расовата дискриминация в целия Съюз. В плана за действие държавите членки се призовават също така да разработят и приемат национални планове за действие за борба с расизма. В стратегията са взети предвид и препоръките на Европейския граждански панел за борба с омразата в обществото, съставен от 150 произволно избрани граждани.