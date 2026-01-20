Дефектна релсова връзка може да е причина за катастрофата с 41 загинали в Испания

Първоначалният фокус на разследващите тежката влакова катастрофа след сблъсъка на два влака в Южна Испания, при който загинаха най-малко 41 души, е открита 30-сантиметрова празнина в една от релсите, съобщава Би Би Си.

Над 120 души бяха ранени, след като вагони от влак, пътуващ към Мадрид, дерайлираха и навлязоха в насрещното трасе, където се сблъскаха с идващ в обратната посока влак край Адамус в неделя вечерта.

Премиерът Педро Санчес отмени планираното си пътуване до Световния икономически форум в Давос, като обеща да бъде изяснена причината за най-тежката железопътна катастрофа в Испания от повече от десетилетие.

Крал Фелипе и кралица Летисия посетиха мястото на инцидента на 20 януари, като се срещнаха и разговаряха със служители на спешните служби в първия от трите дни на национален траур. Министърът на транспорта Оскар Пуенте заяви, че броят на жертвите все още не е окончателен и че се работи по идентифицирането на загиналите.

Той добави, че разследването може да отнеме поне месец и определи инцидента като „изключително странен".

Вътрешният министър на страната Фернандо Гранде-Марласка изключи саботаж, заявявайки пред журналисти, че той „никога не е бил разглеждан", но подчерта, че всички хипотези остават отворени. Оскар Пуенте предупреди да не се правят прибързани спекулации и каза, че по релсите са открити много пукнатини, но предстои да се установи дали те са причина за дерайлирането или са резултат от него.

Испанските медии съобщават, че разследването се съсредоточава върху 30-сантиметрова празнина в една от релсите.

Техници са заявили пред вестник „Ел Мундо", че „лош" или „влошен" заваръчен шев е „повече от вероятно" да е причината за дерайлирането.

Ръководителят на Испанската комисия за разследване на железопътни произшествия Игнасио Барон заяви, че това, което винаги играе роля при дерайлиране, е взаимодействието между релсата и превозното средство, и именно това комисията в момента проучва.