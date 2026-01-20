ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световен вицешампион с България влезе в идеалния о...

Гренландският премиер: Военна операция срещу страната ни е малко вероятна

Гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен Снимка: Инстаграм/ jens_frederik

Гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен днес заяви, че военна операция срещу Гренландия е „малко вероятна“, но че територията, желана от американския президент Доналд Тръмп, трябва да е готова за нея, предаде Франс прес.

„Малко вероятно е използването на военна сила, но също така не мога да изключа и това. Другата страна (Доналд Тръмп) го каза ясно“, посочи Нилсен на пресконференция в Нук – столицата на Гренландия. „Ето защо трябва да сме подготвени за всички възможности, но нека подчертаем, че Гренландия е част от НАТО и ако има ескалация, това ще има последици за останалия свят“, добави лидерът на автономния датски остров, цитиран от БТА. 

