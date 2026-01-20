Австралия с мащабни реформи в закона за притежание на оръжие след стрелбата на Бонди Бийч

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Австралийският парламент прие мащабни реформи в оръжейното законодателство и мерки срещу речта на омразата, месец след като двама нападатели застреляха 15 души по време на еврейски фестивал на плажа Бонди, съобщи Би Би Си.

И двата законопроекта бяха приети от Камарата на представителите и Сената на извънредно заседание късно във вторник. Оръжейните реформи включват национална програма за обратно изкупуване на оръжия и нови проверки при кандидатстване за разрешително за огнестрелно оръжие.

Министърът на вътрешните работи Тони Бърк заяви, че нападателите от Бонди не биха могли законно да притежават оръжие, ако подобен закон е бил в сила преди атаката.

Управляващите сенатори от Лейбъристката партия получиха подкрепа по закона срещу речта на омразата от депутатите от Либералната партия, докато коалиционните им партньори от Националната партия се въздържаха.

След миналия месец премиерът Антъни Албанезе бе подложен на силен натиск заради обвинения, че не е направил достатъчно, за да предотврати атаката, на фона на нарастващи страхове от антисемитизъм в еврейската общност.

Политиците бяха извикани две седмици по-рано от планираното, за да обсъдят законодателството. Представяйки реформите, Бърк заяви, че хора с „омраза в сърцата и оръжия в ръцете" са извършили нападението на 14 декември.

Бащата от предполагаемия баща и син, стоящи зад атаката, е притежавал законно шест огнестрелни оръжия, докато синът е бил в полезрението на разузнавателните служби.

Законопроектът за оръжията, приет от Камарата на представителите с 96 гласа „за" срещу 45 „против", включва по-строг контрол върху вноса на оръжия и разпоредби за подобряване на обмена на информация между разузнавателните служби относно лица, които кандидатстват за разрешително.

Програмата за обратно изкупуване ще бъде насочена към „излишни и новоограничени огнестрелни оръжия", като целта е да се намали броят на четирите милиона регистрирани оръжия в страната.

Нападението - най-кървавото в историята на Австралия, доведе до въвеждането на едни от най-строгите оръжейни закони в света. Новият закон ще донесе най-съществените промени в оръжейното законодателство оттогава насам.

Реформите срещу речта на омразата първоначално бяха включени в общ законопроект заедно с оръжейните мерки, но правителството ги раздели миналата седмица, след като опозиционната коалиция Либерална партия – Национална партия и Зелените заявиха, че ще гласуват против.

Законът включва разпоредби за забрана на групи, смятани за разпространяващи омраза, и за въвеждане на по-строги наказания за проповедници, които подбуждат към насилие. Той ще подлежи на преглед на всеки две години от съвместна парламентарна комисия. Опозицията ще бъде консултирана и при включването и изключването на екстремистки организации от списъците.

Законопроектът беше приет от долната камара, а късно вечерта премина и през Сената – с 38 гласа „за" срещу 22 „против", след като Националната партия се въздържа, а либералните ѝ партньори гласуваха „за". Зелените гласуваха против, заявявайки, че той ще има „смразяващ ефект" върху политическия дебат и протестите.