Успехът срещу Мадуро мотивирал Тръмп да натиска за Гренландия

Републиканецът критикува остро Лондон - англичаните дали на Мавриций контрола върху важен архипелаг

Успехът при залавянето на Николас Мадуро е амбицирал американския президент Доналд Тръмп да предяви по-твърдо териториалните си претенции към Гренландия. Това става ясно от ново разкритие на “Уолстрийт джърнъл”, позовавайки се на източници, които са близки до републиканеца.

За Тръмп операцията срещу венецуелския лидер е една от най-големите победи на външната му политика. Освен това слабата международна реакция на тези действия допълнително подклажда самочувствието му да преследва историческо териториално разширение на страната си, пише изданието.

Твърди се, че 79-годишният държавен глава иска да подражава на 11-ия президент на САЩ - Джеймс Полк. Той е известен с това, че в средата на XIX в. успява да разшири границите на страната многократно чрез откъсването на милиони километри земя от Мексико. Сега на нейно място се намират щатите Тексас, Ню Мексико и Калифорния. Според “Уолстийт джърнъл” Тръмп толкова се е бил впечатлил от външнополитическите постижения на своя предшественик, че е решил да си сложи негов портрет в Овалния кабинет, за да черпи вдъхновение.

Гренландия отдавна е част от стремежите на републиканската администрация. Още през 2019 г., по време на първия си мандат, Тръмп тайно е проучвал възможността за придобиване на големия остров. Според вътрешни източници дори са правени опити за среща между тогавашния му съветник по сигурността Джон Болтън и датската премиерка Мете Фредериксен, за да започнат евентуални преговори за придобиване на северната територия.

Кризата около острова обаче ескалира в последните 12 месеца, след като републиканецът официално заяви, че възнамерява да придобие по един или друг начин датската автономна територия. На 17 януари тази година той заплаши, че ще наложи мито от 10% върху стоки на Великобритания, Германия, Дания, Нидерландия, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, считано от 1 февруари. Той се зарече, че тези мерки ще останат в сила, докато не бъде постигнато споразумение за пълното и цялостно придобиване на Гренландия.

Икономическите санкции не са само негативна мотивация за европейските съюзници на САЩ да отстъпят по въпроса за собствеността на острова, но и са ответна реакция на Белия дом за това, че изпратиха свои войски там. Претекстът на мисията “Арктически щит” бе да подготви Дания за голямо военно учение на НАТО, което ще се проведе на нейната автономна територия по-късно тази година, но според експерти това е и опит за демонстриране на сила пред Доналд Тръмп.

В сряда президентът на САЩ трябва да се появи на международния икономически форум в швейцарския курорт Давос. По думите му именно там ще се реши съдбата на Гренландия.

“Имах много добър телефонен разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте относно Гренландия. Съгласих се да присъствам на среща с различни страни в Давос. Ясно изразих пред всички, които ще участват, че Гренландия е от жизненоважно значение за сигурността на САЩ и тази на света. Няма връщане назад - по този въпрос всички са съгласни!”, разкри Тръмп във вторник.

Малко преди това републиканецът започна да публикува куриозна серия от снимки на лична чат кореспонденция с френския президент Еманюел Макрон. В нея французинът предлага да седнат в четвъртък в Париж на преговори за Гренландия на среща на страните от групата на Г7.

“Приятелю, ние сме напълно съгласни по въпроса за Сирия. Можем да постигнем много по отношение на Иран. Не разбирам какво правиш в Гренландия. Нека се опитаме да изградим велики неща”, призовава го в съобщенията Макрон.

В същото време Тръмп нападна Великобритания, защото давала на Мавриций суверенитета върху островите Чагос в Индийския океан. Според президента това е акт на “върховна глупост” от страна на Лондон, защото архипелагът има стратегическо положение в тази точка от света и на него се намира англо-американската военна база “Диего Гарсия”.

“Отстъпването на тази изключително важна територия от Лондон е още една от многото причини, свързани с националната ни сигурност, поради които Гренландия трябва да бъде придобита. Дания и нейните европейски съюзници трябва да вземат правилното решение. Благодаря ви за вниманието по този въпрос”, каза Тръмп.

