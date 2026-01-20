Тръмп изнудва Макрон с 200% мита върху вино и шампанско, ако не влезе в Съвета за мир в Газа (Обзор)

От Давос французинът не изключи ситуация, в която Брюксел налага срещу Вашингтон инструмента на ЕС за борба с принудата

Доналд Тръмп заплаши да наложи 200% мита върху френските вина и шампанско, след като френският президент Еманюел Макрон отказа да се присъедини към Съвета за мир в Газа, съобщи “Политико”.

След като беше информиран от репортер, че французинът е по-скоро скептичен относно правомощията на съвета, американският президент коментира: “Той каза ли това? Знаете ли, никой не го иска, защото много скоро ще напусне поста си”.

Тръмп, който очевидно се опита да омаловажи фигурата на Макрон

в политиката, допълни, че налагането на митата от 200% ще го накара да се присъедини, но “не е задължително да го прави”.

Анонимен френски служител, близък до Макрон, заяви, че Париж е взел под внимание думите на Тръмп, но уточни, че “тарифните заплахи с цел влияние върху нашата външна политика са неприемливи и неефективни”.

Смята се, че екипът на републиканеца иска да обсъди пълния устав и правомощията на съвета по време на Световния икономически форум в Давос. Някои държави обаче имат опасения, че Съветът за мир в Газа, чийто върховен представител е българският дипломат Николай Младенов,

ще изземе функциите на ООН

Париж е отказал участие именно заради притесненията, че съветът ще разполага с твърде широки правомощия, излизащи извън рамката на преходното управление в следвоенна Газа. В официално изявление от офиса на Макрон се посочва, че проектът “поставя под съмнение принципите и структурата на ООН”.

Идеята за Съвета за мир беше лансирана за първи път от Тръмп през септември м.г., когато той обяви, че ще положи големи усилия за край на войната между Израел и “Хамас”. Поканите, разпратени до световните лидери през последната седмица, очертават значително по-широка роля от първоначално предвидената, включително посредничество при конфликти в глобален мащаб.

Проектът, изпратен до около 60 страни по цял свят, предвижда държавите членки да внесат по 1 млрд. долара в брой, ако желаят участието им да продължи повече от три години. Преди дни стана ясно, че покани за участие са получили руският президент Владимир Путин и беларуският лидер Александър Лукашенко.

Във вторник от Давос Макрон засегна редица теми, сред които и последните действия на Вашингтон: “Лудост е, че можем да се окажем в ситуация, в която трябва да използваме инструмента за борба с принудата срещу САЩ”.

