Кратки сблъсъци избухнаха между протестиращите земеделци и полицията пред ЕП

Кратки сблъсъци избухнаха между земеделците, които протестират пред сградата на Европейския парламент в Страсбург, и полицията. Силите на реда използваха водни оръдия и задушлив газ, за да възстановят реда в района.

Въпреки инцидентите обстановката в района е сравнително спокойна, въпреки че в късния следобед се наложи главният вход за посетители на Европарламента да бъде затворен.

Протестиращите се отопляват на огньове, които запалиха с доставени с трактори палети още сутринта. Те бяха организирали и импровизиран бюфет с пещи.

Сред лозунгите, които се виждаха на протеста, имаше „Меркосур е опасност за прехраната ни“, „Не на зелената сделка“, “Drill, baby, drill” (препратка към лозунга на републиканците в САЩ, използван и от президента Доналд Тръмп, в подкрепа на сондажите за петрол и газ), обидни плакати срещу председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и др.

В протестите участват земеделци както от Франция, така и от други европейски страни, сред които и България. Както съобщи по-рано за БТА Илия Проданов - председател на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), в протеста в Страсбург участват около 40 български фермери.

Протестът на фермерите в пред Европарламента е насочен предимно срещу споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканския търговски блок Меркосур, което беше подписано в събота в парагвайската столица Асунсион. То създава най-голямата зона за свободна търговия в света, съобщи БТА.

На договора обаче се противопоставиха Полша, Франция, Австрия, Ирландия, Унгария, а при гласуването в Съвета на ЕС Белгия се въздържа. Основна причина за възраженията им са опасенията, че споразумението може да доведе до засилена конкуренция на вноса на селскостопански стоки от Южна Америка и да засегне интересите на европейските производители.