Бивш шеф на НАТО: Време е да се спре с ласкателствата към Тръмп

НАТО преживява най-сериозната криза в своята история след заплахите на Доналд Тръмп относно Гренландия и е време да се спре с „ласкателствата“ към американския държавен глава. Това мнение изрази бившият ръководител на Алианса Андерс Фог Расмусен в интервю за Франс прес.

„Това не е просто криза за НАТО, това е криза за трансатлантическата общност като цяло и предизвикателство за света, за международния ред, който познаваме от Втората световна война насам“, заяви датчанинът в интервю, дадено по телефона от Световния икономически форум в Давос.

Пред тази безпрецедентна ситуация в трансатлантическите отношения Расмусен, който е бил и министър-председател на Дания, призова настоящия генерален секретар на Алианса, нидерландеца Марк Рюте и водещите европейски лидери да бъдат много по-твърди в отговорите си.

„Трябва да променим стратегията си и да стигнем до извода, че единственото нещо, което Тръмп уважава, е силата, твърдостта и единството“, смята Расмусен, който ръководеше НАТО от 2009 до 2014 г.

„Точно това Европа трябва да покаже, че времето на ласкателствата приключи. Стига толкова!“, подчерта той, цитиран от БТА.

Няколко европейски лидери и Рюте са тази седмица в Давос, където се надяват да убедят Доналд Тръмп да се откаже от заплахите си срещу Гренландия - територия под суверенитета на Дания, която на свой ред е страна членка на ЕС и НАТО.

Расмусен все още смята, че е възможно да се намерят решения, които да направят Северноатлантическия алианс по-силен. Но той предупреждава, че като се отнася грубо към традиционните си съюзници, Тръмп е предизвикал вече „разрив“, който според него е от полза за Русия и Китай.

„Става дума за напълно нова ситуация, различна от всички други разногласия, които сме познавали в историята на НАТО“, прецени той.

„Ако Тръмп нападне Гренландия и предприеме военни действия срещу нея, това де факто ще означава края на НАТО“, добави бившият генерален секретар на организацията.

Според него тази криза има и ефекта да отклонява вниманието от войната в Украйна – нещо, за което вече предупреди и украинският президент Володимир Зеленски.

Расмусен, който беше начело на датското правителство от 2001 до 2009 г., призова за „конструктивен диалог“ със САЩ по въпроса за Гренландия.

Копенхаген и Вашингтон биха могли например да актуализират споразумението от 1951 г., уреждащо разполагането на войски на тази автономна територия, да я отворят за американски компании за миннодобив и да се договорят да изключат Русия и Китай оттам.

„Можем да се съгласим с всички искания“ на Доналд Тръмп, увери той. С изключение на едно: прехвърлянето (от Дания на САЩ) на Гренландия, която „не е за продан и като експерт по недвижими имоти Тръмп би трябвало да знае, че ако един имот не е за продан, той не може да бъде купен“, подчерта Расмусен.