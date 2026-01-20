ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световен вицешампион с България влезе в идеалния о...

Мавриций обяви, че суверенитетът му над архипелага Чагос е признат от международното право

СНИМКА: Екс/@ajplus

Мавриций заяви, че суверенитетът му над архипелага Чагос е бил безусловно признат от международното право, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Изказването е в отговор на публикация в социалните мрежи на президента на САЩ Доналд Тръмп, критикуващ сделката на Великобритания да предаде островите на Мавриций.

"Суверенитетът на Република Мавриций над архипелага Чагос вече не трябва да подлежи на обсъждане. Очакваме изпълнението на договора (сделката с Великобритания) в най-кратки възможни срокове, в съответствие с поетите ангажименти", заяви главният прокурор на Мавриций Гавин Гловър.

