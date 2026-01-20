ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Световен вицешампион с България влезе в идеалния о...

Парламентът на Украйна е без ток, парно и вода след масирана руска атака

Украйна СНИМКА: Pixabay

След руските удари по Украйна сградата на украинския парламент в украинската столица Киев е без вода, ток и парно. Това заяви председателят на украинския парламент Руслан Стефанчук, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

Руските сили предприеха нова масирана атака срещу Украйна с дронове и ракети. След това украински градове се оказаха без ток, вода и парно.

Същевременно кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че 600 000 жители на града са го напуснали от 9 януари досега.

В Киев има около 3,6 милиона жители.

